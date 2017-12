Incêndio em navio deixa ao menos 23 mortos na Indonésia

Ao menos 23 pessoas morreram e 17 estão desaparecidas depois de um incêndio atingir um navio em Jacarta, capital da Indonésia. O incidente ocorreu nas 9h deste domingo, em horário local. Segundo autoridades do país, 194 pessoas foram resgatadas, algumas com queimaduras graves.

O barco transportava mais de 230 pessoas do porto de Muara Angke, em Jacarta, até a ilha de Tidung, destino turístico localizado a 50km de distância. A maioria dos passageiros eram nativos que comemoravam o ano-novo, de acordo com a imprensa local. Autoridades deslocaram dez barcos para buscar os desaparecidos.

De acordo com testemunhas, o fogo teria iniciado cerca de 15 minutos após a embarcação zarpar. Informações preliminares apontam que o incêndio começou após ocorrer um curto-circuito em um gerador que se encontrava no interior do barco. /AP, AFP e EFE