Incêndio em navio indonésio deixa 16 mortos Um incêndio em uma balsa indonésia na baía de Jacarta nesta quinta-feira, 22, deixou pelo menos 16 mortos e 275 feridos. Alguns passageiros desesperados se lançaram ao mar, segundo uma autoridade da Marinha e um sobrevivente. O Levina I ia para a ilha de Bangka, na costa de Sumatra, e transportava 350 passageiros quando pegou fogo a 80 km do porto de Tanjung Priok, em Jacarta. Um dos primeiros sobreviventes a ser levado de volta a Jacarta descreveu o pânico quando a tripulação falou aos passageiros sobre o incêndio em um convés cheio de motos e carros. "Estava escuro. A primeira coisa que fiz foi procurar um colete salva-vidas e pular no mar. Vi alguém pular sem o colete, e morreu", disse o passageiro, dando seu nome como Mursid. O coronel Didin Z.A, que chefia a equipe de resgate da Marinha, disse a repórteres no porto que 16 pessoas tinham morrido, incluindo três crianças. A Marinha enviou cinco navios e dois aviões ao local para colaborar nas operações de resgate. Na Indonésia, o maior arquipélago do mundo, formado por mais de 7.500 ilhas, o transporte marítimo é um dos mais utilizados pela população, por ser mais barato e oferecer muitas mais rotas que o aéreo.