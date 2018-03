Incêndio em navio mata 23 pessoas nas Filipinas Um navio que transportava cerca de 290 pessoas se incendiou nesta quinta-feira na região central das Filipinas, causando a morte de pelo menos 23 pessoas. Muitos passageiros saltaram ao mar para escapar do fogo e 32 continuam desaparecidos. Segundo o chefe da Guarda Costeira da cidade de Lucena, Elpidio Gunio, o incêndio começou por volta das 7h00 locais. De acordo com alguns sobreviventes, o fogo teve origem no compartimento inferior, onde estavam caminhões e automóveis. O chefe da Guarda Costeira acrescentou que o incêndio se alastrou rapidamente com a explosão dos tanques de combustível dos veículos. O porta-voz da empresa Montenegro, proprietária do navio, Eugene Aguilar, disse que o barco tinha uma tripulação de 47 homens e que podia transportar 243 pessoas, mas o número de passageiros a bordo poderia ser maior.