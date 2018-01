Incêndio em navio no Canal da Mancha é dominado Um navio de cruzeiro com 708 pessoas a bordo enfrentou um princípio de incêndio, enquanto viajava pelo Canal da Mancha, perto do litoral sudeste da Inglaterra, informaram autoridades britânicas. A guarda costeira do Reino Unido, citada pelas redes BBC e Sky News, recebeu um pedido de socorro do navio Calypso, de bandeira cipriota, pouco antes das 4 horas (0 hora de Brasília). Helicópteros e navios de resgate britânicos e franceses ajudaram a combater o incêndio, que começou na sala de máquinas. Não foi preciso evacuar a embarcação, que levava 462 passageiros, principalmente britânicos, e 246 tripulantes.