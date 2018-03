Incêndio em Oklahoma deixa desabrigados Ao menos dez incêndios forçaram famílias a sair de suas casas no Estado americano de Oklahoma. As autoridades locais não divulgaram o número exato de desalojados mas afirmaram estar em busca de abrigos. Um dos focos, perto de Luther, destruiu cerca de 60 casas. Uma forte seca aliada a um verão com temperaturas que superaram os 43°C atinge a região. Há suspeita de que o incêndio de Luther tenha começado intencionalmente - a polícia procura um suspeito que dirigia uma picape, ateou fogo a jornais e os jogou pela janela.