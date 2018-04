Incêndio em ônibus deixa ao menos 14 mortos no Iraque Pelo menos 14 pessoas morreram hoje quando o ônibus em que viajavam pegou fogo nas proximidades de Kut, cerca de 160 quilômetros a sudeste de Bagdá, capital do Iraque, informaram autoridades locais e fontes hospitalares. Segundo um oficial da polícia iraquiana, 26 pessoas ficaram feridas no incêndio, que aparentemente começou no motor do ônibus. O caso não teria origem criminosa. A fonte policial disse ainda que cinco mulheres e três crianças estão entre os 14 mortos. Uma fonte hospitalar confirmou o número de vítimas. As duas pessoas conversaram com a Associated Press sob a condição de anonimato.