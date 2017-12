Incêndio em ônibus fere 30 pessoas na França Um ônibus com 60 passageiros alemães e holandeses incendiou-se ontem à noite quando viajava por uma rodovia próxima à cidade francesa de Lyon. A metade dos passageiros sofreu ferimentos leves. Hoje pela manhã, todas as vítimas já haviam recebido alta do hospital para onde foram levadas e se preparavam para retornar a seus respectivos países. As autoridades francesas abriram uma investigação para descobrir o motivo do incêndio.