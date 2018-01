Incêndio em ônibus mata 28 pessoas e fere 14 na Tailândia Pelo menos 28 passageiros morreram e outros 14 ficaram feridos nesta terça-feira, 19, em conseqüência de um incêndio no ônibus em que viajavam com destino a Bangcoc, a capital da Tailândia, informou a televisão estatal. O incidente ocorreu na província de Saraburi, cerca de 100 quilômetros ao norte da capital, quando o motor se incendiou e as chamas se estenderam de forma súbita pelo compartimento de passageiros. Fontes policiais citadas pela televisão assinalaram que, após o início do incêndio, o ônibus caiu em um barranco. A identidade e nacionalidade das vítimas mortais e feridos não foram fornecidas, embora a Polícia, a princípio, tenha descartado que entre os passageiros haja turistas estrangeiros.