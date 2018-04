Incêndio em ônibus mata pelo menos 25 na China

Segundo a emissora de TV estatal "CCTV", testemunhas afirmaram que o ar-condicionado do ônibus pegou fogo sem ter havido uma explosão para, em seguida, queimar rapidamente. Tal como muitos veículos em Chengdu, capital da província de Sichuan, o ônibus era movido a gás natural. Tao Shoulang, que estava sentado na primeira fileira do ônibus com sua sobrinha-neta disse, a um site operado pelo governo da cidade de Chengdu, que o ônibus se encheu de fumaça tão rapidamente que ele não conseguia ver o motorista. Pedestres correram para quebrar os vidros do veículo, permitindo que Tao retirasse a menina antes de sair do ônibus. Os dois sofreram apenas ferimentos leves.

Incêndios e explosões em ônibus públicos na China geralmente são atribuídos a bombas ou pessoas que querem vingança por causa de insultos, mas problemas mecânicos não são incomuns. Três pessoas morreram no ano passado num incêndio a bordo de um ônibus com ar-condicionado em Xangai. Testemunhas disseram que alguns passageiros ficaram presos porque as janelas não podiam ser abertas e que uma porta estava emperrada.

Wang Hongyan, professora do instituto de design da Universidade de Tongji em Xangai, disse que os ônibus deveriam ser equipados com martelos para que os passageiros pudessem quebrar as janelas, mas que atualmente isso não é exigido pelas leis chinesas. Wang disse que o gás natural usado pelos ônibus fica em tanques a uma pressão extremamente alta, aumentando o risco de incêndio no caso de um vazamento. "Uma vez que o tanque se rompa, o gás vai vazar muito rapidamente", disse a professora.