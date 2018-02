Incêndio em orfanato na África do Sul mata 13 crianças Um incêndio em um orfanato na África do Sul, hoje, deixou 15 pessoas mortes, das quais 13 eram crianças. Um porta-voz do Departamento de Desenvolvimento Social da província de KwaZulu-Natal afirmou que, segundo a polícia, ainda não se sabe a causa do incêndio.