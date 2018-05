Incêndio em pensão nas Filipinas deixa 15 mortos

Alpasca disse que 24 pessoas escaparam do fogo, que demorou quatro horas para ser extinto e se iniciou no andar térreo de uma pensão barata de cinco andares na cidade de Tuguegarao. Doze pessoas foram hospitalizadas por inalação de fumaça e queimaduras.

A maioria dos hóspedes eram estudantes de enfermaria procedentes de várias províncias do norte do país. Uma testemunha declaro que quase todos estavam dormindo quando o incêndio começou, do qual se desconhece a causa.