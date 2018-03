Incêndio em prédio deixa ao menos oito mortos no Paquistão

Pelo menos oito pessoas morreram em um incêndio no prédio da Autoridade de Desenvolvimento de Lahore (ADL), agência de desenvolvimento urbano da cidade, capital da província de Punjab e centro cultural do Paquistão. Vítimas, presas no 7º e 8º andares do edifício, não suportaram o calor e a fumaça e se jogaram.

O fogo se alastrou por outros 3 dos 13 andares do prédio, segundo o jornal local The Express Tribune. Muitas pessoas foram para as janelas, outras subiram à cobertura, uma vez que era impossível atravessar as chamas para os andares de baixo - o prédio não tem escada de incêndio externa ou portas antifogo.

Ironicamente, uma das principais funções da ADL é ajudar construtoras a cumprir as leis de segurança contra incêndio.

Helicópteros foram usados no resgate. Cinco caminhões-pipa foram enviados ao local para apagar o fogo, mas carros estacionados irregularmente na frente do prédio atrapalharam a operação dos bombeiros. Eles também reclamaram de falta de equipamentos adequados.

As vítimas - a maioria intoxicada pela fumaça - foram levadas para o Hospital Ganga Ram.

Documentos que provavam um esquema de corrupção entre funcionários da ADL foram perdidos. As autoridades investigam o que causou o incêndio.