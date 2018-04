Incêndio em prédio mata 15 pessoas na Rússia Um incêndio em um prédio residencial matou 15 pessoas na cidade de Molodyozhny, localizada na região de Astrakhan, na Rússia, segundo informaram autoridades locais. De acordo com elas, o incêndio destruiu quase dois terços do prédio de três andares antes de ser controlado. Sete pessoas foram levadas para o hospital. Investigadores afirmaram que estão buscando evidências de incêndio culposo ou de mau uso de aquecedores elétricos, que justifiquem o acontecimento. Cerca de cem pessoas que moravam no prédio foram evacuadas para uma escola próxima do local.