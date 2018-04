Incêndio em prédio mata 9 e fere mais de 60 na Alemanha Um incêndio em um prédio residencial habitado por famílias turcas em Ludwighafen, Alemanha, deixou pelo menos 9 mortos e mais de 60 feridos. Entre os mortos estão cinco crianças e uma mulher grávida. Em desespero, os pais de duas crianças jogaram os filhos pela janela para que fossem salvos por bombeiros, que usaram colchões para amortecer a queda. As autoridades investigavam ontem as causas do incêndio, que começou por volta das 16h30 locais (13h30 em Brasília). As autoridades descartaram a possibilidade de o incêndio ser um ataque xenófobo. É possível que haja mais vítimas no prédio. Os bombeiros não conseguiram entrar em algumas áreas do edifício por causa do risco de desabamento.