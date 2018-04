Incêndio em prédio na Rússia deixa 15 mortos Funcionários do setor de emergência afirmaram que um incêndio em um prédio residencial no sul da Rússia deixou 15 mortos na manhã deste domingo. Segundo as autoridades, o fogo destruiu aproximadamente dois terços do edifício de três andares. Sete pessoas estão hospitalizadas. Não se sabe a origem do fogo. A polícia investiga incêndio intencional ou o uso incorreto de aquecedores elétricos como possíveis causas. Quase 100 pessoas moravam no prédio, na vila Molodyozhny, na região de Astrakhan. Os moradores foram levados para uma escola próxima.