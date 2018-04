Incêndio em prisão de Honduras deixa mais de 350 mortos

TEGUCIGALPA - Centenas de hondurenhos estão no entorno da Penitenciária Nacional de Comayagua, a cerca de 80 km ao norte da capital, Tegucigalpa, esperando por informações sobre parentes, mais de 24 horas depois do incêndio que matou pelo menos 350 detentos.

Os números mais recentes dão conta de 358 mortos, mas a lista de sobreviventes divulgada pelas autoridades contém 146 nomes. Na prisão, com capacidade para 400 internos, havia cerca de 800. Trata-se do pior desastre do gênero em mais de um século e do maior incêndio em uma prisão latino-americana.

Prisioneiros feridos e corpos ainda são retirados da penitenciária enquanto peritos tentam descobrir as causas do fogo. Uma autoridade hondurenha teria dito que o incêndio foi provocado, enquanto bombeiros apontam para uma falha elétrica.

Ativistas de direitos humanos, no entanto, culpam a superlotação e as más condições das instalações. A professora Dinah Sheldon, da presidente Comissão Interamericana de Direitos Humanos, acusou a policia hondurenha de ter mantido os presos dentro da penitenciaria mesmo depois do inicio do incêndio.

Na tarde de quarta-feira, o presidente Porfírio Lobo anunciou a demissão de vários funcionários do governo responsáveis pelo setor prisional. Ele prometeu uma investigação transparente sobre tragédia. Os familiares de supostas vítimas, desesperadas por notícias, tentaram forçar a entrada na prisão, mas a polícia respondeu com tiros para o ar e bombas de gás lacrimogêneo.