Incêndio em prisão marroquina deixa 50 mortos As emanações tóxicas de colchões sintéticos queimados causaram a maior parte das 50 mortes em um incêndio ocorrido ontem, numa prisão no Marrocos. O fogo teve como origem um curto-circuito. A informação foi divulgada hoje pelo governador da província de El-Jadida, Mohamed Fassi Fihri, citado pela agência de notícias marroquina MAP. O incêndio que causou o maior número de mortos na história do sistema prisional deste país do Norte da África ocorreu na penitenciária de Sidi Moussa, 200 quilômetros ao sul de Rabat. Além dos 50 mortos, o incêndio deixou dezenas de feridos, dos quais 40 continuam internados.