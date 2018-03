Incêndio em prisão mata pelo menos 68 pessoas na Venezuela

CARACAS – Pelo menos 68 pessoas morreram durante um incêndio em uma carceragem da polícia na cidade de Valência, no estado de Carabobo, a 160 quilômetros de Caracas, na madrugada desta quinta-feira, 29. Segundo as autoridades, se trata de uma das piores tragédias dos últimos anos nas prisões do país.

De acordo com o Procurador-Geral venezuelano Taek William Saab, entre os mortos estão 66 homens e duas mulheres que visitavam o local. “Diante dos terríveis eventos que ocorreram na sede da polícia de Carabobo, nomeamos quatro procuradores para esclarecer essa tragédia”, escreveu Saab pelo Twitter, sem detalhar como será conduzida a investigação.

1) El @MinpublicoVE informa a la opinión pública que ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia d la Policia del Edo Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas:HEMOS DESIGNADO 4 FISCALES ( 3 reg y 1 nac) para esclarecer estos dramáticos hechos — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 29 de março de 2018

A resposta oficial das autoridades venezuelanas vem horas após as primeiras denúncias inicialmente reportadas pela ONG Uma Janela para a Liberdade, que defende direitos dos detidos venezuelanos e monitoram o sistema carcerário do país. Segundo a organização, o incêndio ocorreu durante uma tentativa de motim na carceragem.

A rebelião começou após um detento desarmar e atirar contra um agente penitenciário, diz a ONG. Em seguida, os presos atearam fogo em colchões, o que levou as chamas a se alastrarem rapidamente pelas celas. As equipes de resgate precisaram abrir um buraco nas paredes da carceragem para libertar as vítimas que estavam presas. Cinco caminhões de bombeiros e várias ambulâncias foram deslocados para o local, segundo a imprensa local.

“O que aconteceu hoje em Carabobo é grave e alarmante”, afirmou Carlos Nieto, diretor da Uma Janela para Liberdade. Segundo ele, o governo é o responsável pelas péssimas condições e superlotação das prisões do país. No incêndio de Valência, alguns presos morreram carbonizados e outros por asfixia, garantiu Nieto.

Mais cedo, familiares dos detentos se reuniram nas proximidades da penitenciária de Carabobo buscando informações sobre a suposta rebelião. Sem resposta, o grupo tentou invadir a prisão, mas foi dispersado por bombas de gás lacrimejante.

O incêndio em Carabobo é um dos incidentes mais mortíferos na história do sistema carcerário venezuelano e coloca em foco a situação das prisões do país. Em agosto do ano passado, um motim terminou com 37 mortos e 14 feridos nas celas do estado do Amazonas, no sul da Venezuela. Ainda em 2017, um confronto entre gangues rivais na prisão de Puente Ayala, na cidade de Barcelona, resultou em 12 pessoas mortas. Neste mês, 58 detentos escaparam de uma prisão na ilha turística de Margarita, no norte do País. //AFP, EFE e AP