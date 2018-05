Incêndio em prisão no Chile mata pelo menos 83

Imagens da televisão chile mostram complexo em chamas.

SANTIAGO - Um grande incêndio na prisão de San Miguel, no Chile, matou 83 pessoas nesta quarta-feira, 8, segundo um oficial de polícia do sistema carcerário do país.

Mais de 200 presos foram retirados da cadeia nesta manhã, por causa do incêndio no terceiro andar da torre 5 do local, informou o jornal local El Mercurio em seu site. A prisão fica na região metropolitana da capital chilena, Santiago.

A rádio Bio-Bio informou que estão no local dezenas de voluntários e bombeiros combatendo as chamas, bem como ambulâncias para levar os feridos. A Televisión Nacional de Chile, rede pública de TV do país, confirmou as 81 mortes, citando fontes da polícia.

A rádio Bio-Bio afirma em seu site que o incêndio começou por causa de uma briga entre presos. O alerta do incêndio, segundo a rádio, foi dado às 5h51 (hora local).

Familiares dos presos se acumulam em frente à prisão de San Miguel.