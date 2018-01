Incêndio em residência faz nove vítimas no Japão Cinco crianças com idades entre oito e 11 anos estão desaparecidas e quatro adultos ficaram feridos em conseqüência de um incêndio que atingiu, nesta quarta-feira, uma casa de dois pavimentos em Himeji, localidade da província de Hyogo, sudoeste do Japão, informou a polícia local. Uma das vítimas, um adulto, sofreu ferimentos graves. Na casa, de madeira, que ficou arrasada pelas chamas, estavam quatro famílias no momento do acidente. Entre os desaparecidos há duas meninas de oito anos, uma de 10 e uma de 11, e um menino de 10, acrescentou a fonte. Policiais estão investigando as causas do incêndio e tentando localizar as crianças entre as ruínas do imóvel. Um dos adultos, o proprietário da casa, de 44 anos, sofreu ferimentos graves e os outros três queimaduras leves. Os quatro estão hospitalizados.