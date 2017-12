Incêndio em residência para deficientes na Letônia mata 27 Um incêndio na madrugada desta sexta-feira, 23, destruiu uma residência para idosos e deficientes físicos e mentais na cidade de Alsunga, na Letônia, matando pelo menos 27 pessoas, segundo informações do serviço de bombeiros. O incêndio começou pouco depois de meia-noite e se propagou com rapidez pelo telhado de madeira, que caiu logo em seguida. O fogo consumiu todo o edifício, que ocupava uma superfície de 450 metros quadrados e ficou totalmente carbonizado. As equipes de resgate conseguiram retirar do local de 40 a 60 pessoas. Mas calcula-se que pelo menos 27 deficientes físicos morreram quando o telhado caiu, disse um porta-voz do serviço de bombeiros à agência BNS. Os bombeiros acham que o fogo foi causado pelo uso não autorizado de equipamentos caseiros de calefação. Na noite passada, na Letônia, as temperaturas caíram a 30 graus abaixo de zero.