Incêndio em sanatório mata 5 na França Cinco pessoas morreram e seis ficaram gravemente feridas nesta terça-feira em um incêndio em um sanatório para doentes mentais no centro da cidade de Lille, no norte da França, de acordo com autoridades locais. A polícia investiga as causas do incêndio, mas há suspeita de que o fogo tenha sido provocado por uma cafeteira elétrica. Quando o incêndio começou, a maioria das vítimas estava dormindo em um alojamento.