Incêndio em shopping na Rússia deixa mais de 30 mortos

Ao menos 37 pessoas morreram neste domingo (25) em um incêndio em um shopping em Kemerovo, cidade industrial na Sibéria ocidental, afirmou a agência de notícias oficial russa TASS.

Segundo agências de notícias, mais de cem pessoas foram evacuadas do centro comercial, onde há cinemas, restaurantes e lojas. Não há informações sobre a causa do incêndio. Imagens de emissoras de televisão locais mostraram pessoas pulando de janelas do prédio, que estava tomado por fumaça.

"Até o momento podemos confirmar a morte de 37 pessoas no incêndio do shopping em Kemerovo", indicou o comitê de investigação russo, citado pela agência TASS.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cidade de Kemerovo fica em uma região produtora de carvão, a cerca de 3,6 mil quilômetros a leste de Moscou.

/ AFP e Reuters