Incêndio em submarino nuclear russo faz dois mortos Pelo menos dois marinheiros morreram num incêndio no submarino nuclear Daniil Moskovski, da frota russa do Mar do Norte, informou nesta quinta-feira um porta-voz do centro de imprensa da Marinha da Rússia. Um porta-voz da frota declarou à agência "Interfax" que o incidente não apresenta riscos de contaminação radioativa, porque o reator nuclear foi desligado pelos sistemas de proteção. "O incêndio no submarino foi sufocado por volta de zero hora de Moscou (17 horas de quarta-feira, em Brasília). O acidente aconteceu no compartimento eletromecânico", acrescentou a fonte. O porta-voz não soube dizer se o submarino estava na superfície ou submerso na hora do acidente. Mas informou que os mortos são um contramestre e um marinheiro. O submarino está sendo rebocado para a sua base, em Vidiayevo, às margens do Mar de Barents, onde deve chegar às 12 horas (5 horas de Brasília), acrescentou. O incidente no Daniil Moskovski aconteceu poucas semanas depois do sexto aniversário do naufrágio do submarino nuclear Kursk, também da Frota do Mar do Norte, que causou a morte de seus 118 tripulantes. O Kursk naufragou em 12 de agosto de 2000 durante exercícios navais no Mar do Norte, em conseqüência de uma explosão na câmara de torpedos.