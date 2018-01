Incêndio em Taiwan mata pelo menos 15 Pelo menos 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um incêndio em um edifício em Taipé, capital de Taiwan. De acordo com as primeiras informações, mais de 60 pessoas ficaram feridas. Muitas sofreram fraturas ao pular do edifício de oito andares em Luchou que foi tomado pelo fogo. Os bombeiros levaram mais de um hora para debelar o incêndio, porque as estreitas ruas do bairro dificultaram a movimentação dos veículos. Há suspeita de que o incêndio tenha sido provocado por duas pessoas notadas pelos moradores nos arredores do prédio, pouco antes de o fogo começar.