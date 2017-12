Incêndio em trem deixa 373 mortos no Egito Um trem de passageiros incendiou-se na madrugada desta quarta-feira quando se dirigia do Cairo para a região sul do Egito, causando a morte de pelo menos 373 pessoas. Segundo um funcionário da Defesa Civil egípcia, o tenente Amin Karam, o número de mortos "seguramente aumentará" à medida que as equipes de resgate forem vasculhando os restos calcinados de sete dos 11 vagões da composição. De acordo com a polícia, 65 pessoas estão internadas em hospitais por causa dos ferimentos. O diretor da estatal Autoridade Ferroviária Egípcia, Ahmed al-Sherif, disse à Associated Press que trata-se do pior acidente ferroviário em várias décadas no Egito. "Trabalho nas ferrovias há 32 anos e nunca vi coisa parecida", afirmou. O trem, em chamas, percorreu ainda cerca de quatro quilômetros em alta velocidade. Muitas pessoas desesperadas morreram ao saltarem dos vagões que se incendiavam. A agência de notícias oficial egípcia Middle East News Agency (MENA) informou que a causa do acidente pode ter sido a explosão de um cilindro de gás de cozinha. Entretanto, al-Sherif indicou que a causa ainda não fora determinada. Mas avisou: "Se houve negligência, os culpados serão punidos severamente". Al-Sherif acrescentou que o trem, considerado de terceira classe, não dispunha de restaurante, embora vários passageiros levassem com freqüência botijões de gás para preparar a própria comida, apesar de esta ser uma prática proibida. Segundo a agência MENA, o presidente do Egito, Hosni Mubarak, que se encontra no balneário egípcio de Sharm el Sheik, expressou "sua mais profunda dor" às famílias das vítimas. Cada vagão tem capacidade para 150 passageiros, mas, segundo a polícia, transportava o dobro deste número, o que significa que cerca de 3.000 pessoas viajavam na composição durante a tragédia. Segundo alguns sobreviventes, o trem estava tão lotado que havia pessoas sentadas no piso. Ainda de acordo com al-Sherif, o trem deixou o Cairo com destino a Luxor, um trajeto de 480 quilômetros, às 23h30 (horário local) de ontem. O incêndio, segundo ele, começou uma hora e meia depois. Depois de percorrer cerca de quatro quilômetros em chamas, o trem parou em Reqa al-Gharbiya, uma aldeia situada a 95 quilômetros ao sul do Cairo. Al-Sherif não soube informar por que os freios de emergência não foram imediatamente acionados. O incêndio foi originado aparentemente no quarto vagão, que foi o mais danificado pelo fogo. As chamas alcançaram sete dos 11 vagões antes de serem dominadas, cerca de duas horas depois.