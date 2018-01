Incêndio em trem deixa três feridos na Alemanha Um incêndio em um trem de passageiros deixou três pessoas feridas nesta terça-feira em Berlim. O fogo começou por volta das 7h15 (hora local), no último vagão de uma composição que circulava por uma passagem subterrânea próximo à estação Anhalter Bahnhof, no centro da capital alemã. Cerca de 30 passageiros foram retirados do trem. Os três feridos foram levados a hospitais da região. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio, que foi rapidamente controlado.