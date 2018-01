Incêndio em trem mata 12 pessoas na França Doze pessoas morreram asfixiadas (seis homens, cinco mulheres e uma criança) e nove ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira no incêndio de um vagão do trem que fazia a rota Paris-Viena, na altura de Nancy (nordeste da França), informaram os bombeiros. Segundo relatou as autoridades locais, o maquinista percebeu que o vagão atrás da locomotiva estava pegando fogo, após sua passagem pela estação de Nancy, e parou o trem. Os serviços de urgência chegaram poucos minutos depois e retiram 12 pessoas sem vida, todas mortas por asfixia. Os feridos foram levados para o hospital da universidade de Nancy. Cerca de 150 pessoas estavam nos vagões na hora do incidente. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, mas suspeita-se de um problema elétrico ou na calefação.