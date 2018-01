Incêndio em trem mata 37 pessoas na Índia Pelo menos 37 pessoas morreram no incêndio de um trem no norte da Índia na manhã desta quinta-feira. O Golden Temple Express fazia o percurso de Amritsar para Bombaim quando três vagões pegaram fogo. 20 pessoas ficaram feridas. O trem acabou parando na estação de Ladawal, 300 km ao norte de Nova Délhi. Ainda não se sabe as causas do incêndio.