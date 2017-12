Incêndio em trem mata mais de 120 pessoas no Egito Pelo menos 120 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira em um trem em chamas próximo a Al Ayatt, a 70 km ao sul do Cairo, no Egito, segundo o membro do serviço de saúde Ali Abdel Hamid. Este número pode aumentar já que as equipes de resgate continuam no local retirando mais vítimas dos vagões incendiados. Mais de 20 carros dos bombeiros e 30 ambulâncias estão no local. O condutor do trem andou pelo menos sete quilômetros até perceber que sete vagões estavam em chamas. A maioria dos passageiros viaja para a festa muçulmana de Muslim Eid al-Adha. Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio, mas um bombeiro disse eu os passageiros costumam preparar chá e café usando um pequeno fogareiro, o que pode ter sido a causa do incêndio.