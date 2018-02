Incêndio florestal ameaça região da usina de Chernobyl

KIEV - Um incêndio florestal no norte da Ucrânia ameaça se espalhar em direção à usina nuclear de Chernobyl, que está abandonada, afirmou o ministro do Interior, Arsen Avakov, em um post no Facebook. "Às 18h30 (12h30 no horário de Brasília) a situação do incêndio na floresta ao redor da usina de Chernobyl havia piorado. As chamas mais uma vez consumiam a floresta na direção da usina de Chernobyl", afirmou. "O fogo nas árvores e rajadas de vento ameaçavam seriamente espalhar o fogo em uma área de 20 km ao redor da usina", completou.

