Incêndio florestal no Arizona que matou 19 bombeiros está 80% contido

PHOENIX - O incêndio florestal no Estado americano do Arizona que matou 19 bombeiros está 80% contido, apesar de centenas de moradores ainda não terem recebido permissão de voltar para casa, disseram os bombeiros na quinta-feira.

Mais de 600 bombeiros cavaram trincheiras para controlar as chamas que se espalham por 3.400 hectares. Espera-se que o incêndio esteja totalmente controlado até a semana que vem, disse a Divisão Florestal do Estado do Arizona em um relatório online.

As autoridades estão permitindo que alguns residentes retirados de suas casas comecem a voltar, afirmou. Os 19 bombeiro que morreram no domingo lutavam contra o fogo que se movia rapidamente em Yarnell, uma pequena cidade perto de Prescott, região central do Arizona./ REUTERS