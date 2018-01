Incêndio florestal tira centenas de pessoas de casa nos EUA Um incêndio florestal avança com grande rapidez no sul da Califórnia, pondo fogo em quintais e expulsando mais de 1,2 mil pessoas de suas casas em encostas de morros. Bombeiros disseram que duas construções foram destruídas e duas casas sofreram danos por causa do incêndio, iniciado no domingo, 11, que foi um dia quente para esta época do ano. O fogo, segundo as autoridades, atingiu mais de 80 mil quilômetros quadrados e ameaça o sofisticado bairro de Anaheim Hills, no Condado de Orange, cerca de 56 quilômetros a sudeste de Los Angeles. Na noite de domingo, o incêndio estava 30% contido, segundo o capitão Steve Miller, do Corpo de Bombeiros do condado. O sul da Califórnia passou o fim de semana sob alerta máximo contra incêndios florestais, porque os ventos quentes deixaram a temperatura por volta dos 32 graus, em um dos invernos mais secos já registrados. O auge da temporada de incêndios é de junho a outubro, mas os bombeiros alertam a população da região a estar constantemente em alerta. "A temporada de incêndios no sul da Califórnia é um evento do ano todo", disse Julie Hutchinson, do Departamento Florestal do Estado.