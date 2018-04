Incêndio força retirada de centenas de pessoas na Alemanha

Um grande incêndio na madrugada de nesta sexta-feira em uma fábrica de parafina nos arredores da cidade portuária alemã de Kiel, perto da fronteira dinamarquesa, forçou a retirada de centenas de pessoas e o desdobramento em massa de bombeiros para apagar as chamas.

Como consequência do fogo, que começou por volta da meia-noite (local), vários grandes depósitos de parafina explodiram à beira do canal que une os mares do Norte e Báltico. Cerca de 500 pessoas em um raio de um quilômetro da fábrica tiveram de deixar o local, enquanto mais de 300 bombeiros trabalharam para controlar o incêndio, que durou até as 3h30 locais.

Um porta-voz dos bombeiros explicou que o acidente começou aparentemente em uma fábrica situada perto de um depósito de parafina, e que o fogo se alastrou rapidamente a outros grandes tanques anexos. As chamas alcançaram os 15 metros de altura e foram vistas da cidade vizinha de Kiel, enquanto uma grande quantidade de parafina líquida foi derramada nas águas do canal que une os dois mares.

O canal que liga o Mar do Norte e o Báltico, o mais movimentado do mundo, foi fechado enquanto o incêndio não era controlado. As causas do acidente ainda são desconhecidas e a Polícia abriu uma investigação para descobrir o que aconteceu.