Incêndio mata 16 pessoas e deixa sete feridas no Barein Dezesseis pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em um incêndio que atingiu na madrugada deste domingo um edifício de três andares na capital de Barein, Manama, informou a agência oficial de notícias "BNA". A agência, que cita um comunicado do Ministério do Interior de Barein, diz que todos os mortos são asiáticos e que a causa da morte foi a por inalação de fumaça. A nota destaca que no edifício onde ocorreu o incêndio, próximo de um hotel de Manama, se alojavam operários asiáticos. Segundo informações, as equipes de socorro conseguiram resgatar 196 deles sãos e salvos. O pequeno reino de Barein, como muitos Estados árabes do Golfo Pérsico, emprega vários trabalhadores estrangeiros, a maioria procedente de países asiáticos.