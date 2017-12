Incêndio mata 26 pessoas em prisão no Chile Um incêndio provocado durante uma rebelião em uma prisão na cidade de Iquique, no norte do Chile, causou a morte de 26 prisioneiros na madrugada desta segunda-feira, segundo informações do governo chileno. "Os rebeldes incendiaram colchões e cobertores e agora nós lamentamos a morte de 26 pessoas", disse o governador (prefeito) da cidade, Patricio Zapata. As autoridades dizem não saber como a rebelião começou. Os ataques dos presos começaram por volta das 22h do domingo (23h, em Brasília) e quatro horas depois os policiais encontraram os corpos. "A situação agora foi controlada", disse Zapata. O ministro da Justiça do Chile, Jose Gomez, está se dirigindo à cidade de Iquique para conduzir uma investigação e determinar as causas da rebelião.