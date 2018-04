Incêndio mata 27 crianças no México Pelo menos 27 crianças morreram ontem no incêndio de uma creche em Hermosillo, capital do Estado de Sonora, norte do México, informaram as autoridades locais. O porta-voz da procuradoria do Estado, José Larrinaga, disse que o número era provisório e mais corpos poderiam ser encontrados. Ele acrescentou que muitas crianças ficaram feridas - a maioria com intoxicação - e foram levadas a diferentes hospitais. As autoridades estavam estudando enviar as crianças com ferimentos graves, por avião ou helicóptero, a hospitais do Arizona, nos Estados Unidos. Segundo uma fonte da Proteção Civil, havia entre 130 e 150 crianças no prédio na hora do incêndio. A mesma fonte disse que a creche recebe todos os dias cerca de 200 crianças, mas muitas já haviam sido recolhidas pelos pais quando as chamas começaram. Larrinaga disse que os peritos estavam investigando as causas do incêndio, mas a imprensa informou que aparentemente ele teria começado em uma fábrica de pneus próxima da creche.