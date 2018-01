Incêndio mata 28 pessoas em escola russa Um incêndio em uma escola para crianças surdas-mudas matou 28 pessoas na manhã desta quinta-feira em Makhachkala, na República de Daguestan, no sul da Rússia, informou o Ministério da Emergência russa. Outras 100 pessoas ficaram feridas ou sofreram intoxicação. A agência de notícias ITAR-Tass afirmou que a maioria dos mortos é crianças com idade entre 8 e 14 anos. O resgate das crianças foi demorado já que nenhuma delas escutou o alarme de incêndio. Cerca de 150 pessoas estavam no local na hora do incidente, 138 delas foram resgatadas. Segundo um repórter da rádio Eco, de Moscou, 39 dos feridos estão em estado crítico. As causas do incêndio ainda não foram descobertas. Nesta segunda-feira, uma outra escola russa, mas na República de Yakutia, na Sibéria, foi completamente destruída pelo fogo. 22 alunos e um professor morreram e outras dez pessoas ficaram feridas.