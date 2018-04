Incêndio mata 31 crianças em creche no México Pelo menos 31 crianças morreram ontem em um incêndio que atingiu uma creche na cidade de Hermosillo, no Estado mexicano de Sonora. Cerca de 100 crianças estavam no prédio no momento em que começou o incêndio, que se propagou rapidamente. Segundo informações do porta-voz da Procuradoria do Estado de Sonora, José Larrinaga, outras 25 crianças e cinco funcionários foram hospitalizados.