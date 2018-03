Incêndio mata 5 pessoas de uma mesma família em NY Cinco pessoas de uma mesma família, entre elas três crianças, morreram neste sábado em um incêndio ocorrido em Manhattan, informaram autoridades locais. Um menino de 10 anos de idade sobreviveu à tragédia, mas encontra-se internado em um hospital próximo em condições críticas de saúde. O incêndio ocorreu dentro do apartamento onde vivia a família, no bairro de Chelsea, em Manhattan. A habitação ficou repleta de fumaça escura, o que impediu as vítimas de escaparem pela porta da frente. O fogo começou por volta das 6h30 da manhã. Os bombeiros debelaram as chamas em 45 minutos. A causa do incêndio, que começou na cozinha, está sendo investigada. Morreram no incêndio Maschay Joá Valdez, de 40 anos, Delkis Balubuena, de 43, e três meninas, Nanny Joá Balbuena, de 8, Bet-el Joá Balbuena, de 3, e Ruth Joá Balbuena, de 1 ano e 3 meses. O menino de 10 anos não foi identificado.