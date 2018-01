Incêndio mata 58 alunos em Nairobi Cerca de 58 alunos de um internado no distrito de Machakos, a 60 quilômetros de Nairobi, morreram em um incêndio na noite deste domingo, de acordo com informações da polícia local. Outros 28 estudantes estão internados com queimaduras graves. Segundo as primeiras informações, o incêndio começou por volta das 1h40 (hora local) em um dos dormitórios da escola mista de segundo grau de Kyanguli, localizada a três quilômetros da cidade de Machakos. No momento do incêndio, 139 internos estavam no dormitório. Há suspeitas de que o incêndio tenha sido criminoso.