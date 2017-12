Incêndio mata cinco crianças nos EUA Chamas consumiram uma casa de estrutura de madeira na madrugada desta segunda-feira e mataram cinco das seis crianças que estavam sozinhas no local. As mães das vítimas foram indiciadas pela polícia. A causa do incêndio ainda é desconhecida. As crianças tinham idade entre 18 meses e 10 anos, disse o legista Ricky Shivers. Não havia adultos na casa quando o fogo começou. O chefe de polícia Mike Wallace disse que as mães - e irmãs - Clara Bell e Eugenia Bell foram acusadas de cinco homicídios por negligência e de negligência no trato de crianças. As duas estão presas. O incêndio teve início pouco depois da meia-noite (hora local).