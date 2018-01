Incêndio mata dez velhinos em asilo na Escócia Pelo menos dez velhinhos morreram na madrugada deste sábado devido a um incêncio em um asilo no sul da Escócia, segundo informaram as autoridades locais. Alan Forbes, do Corpo de Bombeiros disse que as autoridades temem que 11 idosos tenham morrido no acidente. Havia pelo menos 40 pessoas no asilo Rose Park, perto de Glasgow, quando ocorreu o incêndio, cujas causas não foram ainda esclarecidas. Pelo menos sete residentes foram transferidos a hospitais e dois deles se encontravam em estado crítico, segundo as autoridades. Vários outros foram levados a asilos próximos. Numerosos familiares dos velhinhos dirigiram-se a um posto policial próximo para solicitar informações. "Não temos idéia do que aconteceu, mas vocês podem imaginar as conseqüências de um incêndio na metade da noite em um lutar cheio de pessoas, muitas das quais sem conseguir caminhar", disse Sheila Scott, diretora-geral da Associação Nacional de Asilos, que informou que o centro de Rose Park não pertencia à organização. O asilo tinha 43 camas e acolhia pacientes por curtos e longos períodos, além de proporcionar cuidados a doentes mentais e terminais durante o dia.