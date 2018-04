Incêndio mata pelo menos 272 em prisão de Honduras

COMAYAGUA - Um incêndio em uma prisão de Comayagua deixou pelo menos 272 detentos mortos e dezenas de feridos no centro de Honduras, afirmou Lucy Marder, chefe da equipe de legistas da promotoria pública a uma rádio local nesta quarta-feira, 15.

Segundo Danilo Orellana, diretor do setor prisional do país, o fogo aparentemente não foi causado por uma rebelião. "A situação é séria, a maioria morreu sufocada", disse.

O incêndio começou na noite de terça-feira, na cadeia localizada na cidade de Comayagua. Funcionários investigavam se o fogo havia sido causado por prisioneiros que haviam se rebelado ou por um curto-circuito.

O porta-voz da Secretaria de Segurança, comissário Héctor Iván Mejía, afirmou que "suspeita-se que muitos prisioneiros tenham fugido do lugar". Havia na prisão pelo menos 806 detentos. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.