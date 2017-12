Incêndio mata seis em asilo na Alemanha Um incêndio deixou seis mortos e 27 feridos em um asilo para idosos em Reher, a 50 quilômetros ao norte de Hamburgo, na Alemanha. Os funcionários do asilo afirmaram ter ouvido um forte estrondo antes do incêndio, por volta das 5h30 locais. O acidente aconteceu durante uma nevasca e fez com que muitos velhinhos deixassem o local apenas de camisolas e pijamas. Segundo os bombeiros, as causas do fogo ainda não foram identificadas.