Incêndio na Austrália segue sem controle As tempestades com raios da noite de quinta-feira criaram novas frentes de incêndios em várias localidades do Estado de Victoria, (sudeste da Austrália) e pioraram a situação no parque natural de Grampians, onde já arderam mais de 150.000 hectares. O incêndio de Grampians continua sem controle em um perímetro de 350 quilômetros, apesar dos esforços de mais de 1.000 bombeiros apoiados por 14 aviões, que lutam contra o fogo que começou no sábado passado. Oito localidades da região continuam ameaçadas pelas chamas, que arrasaram mais de 20 casas, 67 fazendas, e vitimaram 60.000 ovelhas e 500 cabeças de gado, segundo números do Corpo de Bombeiros de Vitória. Outra frente, ao norte de Melbourne, capital do Estado de Victoria, se aproxima de Kinglake, no parque natural do mesmo nome, levado pelas fortes rajadas de vento. Os incêndios de Victoria deixaram três mortos na segunda-feira passada, uma delas um bombeiro voluntário. Duas pessoas morreram carbonizadas dentro de um carro quando tentavam escapar do fogo.