Incêndio na Califórnia deixa milhares desabrigados

Autoridades afirmaram que o incêndio, que começou no sábado, consumiu quase 60 quilômetros quadrados na região em volta das vilas de Manton, Shingletown e Viola. Um porta-voz dos bombeiros afirmou que as chamas ameaçam pelo menos 3 mil casas e outras 300 construções.

O fogo foi causado por um relâmpago que atingiu uma área de mata densa ao norte da cidade de Sacramento. Mais de 12 mil bombeiros combatem o incêndio, um dos vários que ardem no oeste dos Estados Unidos. As informações são da Associated Press.