Incêndio na China deixa 11 mortos e 50 feridos Na China, um incêndio que teria começado em uma lan house que funcionava no mesmo prédio de um hotel se espalhou para parte dos quartos dos hóspedes, neste domingo, matando 11 pessoas e deixando outras 50 feridas, segundo informações da imprensa estatal e dos bombeiros. O fogo começou no início da manhã na cidade de Xiangyang, na província de Hubei, e só foi controlado no meio da manhã, informou a agência de notícias Xinhua. Segundo a agência, 42 dos 50 quartos do hotel estavam ocupados.