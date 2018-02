Incêndio na China mata 43 pessoas, diz mídia estatal

O incêndio na fábrica Baoyuan, em Dehui, na província de Jilin, foi causado por um problema elétrico, afirmou a emissora estatal CCTV em sua conta no Weibo, um serviço semelhante ao Twitter. "43 pessoas foram encontradas mortas no local do incêndio", disse.

Os bombeiros ainda trabalhavam para apagar as chamas quase cinco horas depois do início do incêndio por volta das 6h (horário local), afirmou a agência oficial de notícias Xinhua, citando fontes locais não identificadas. Equipes de emergência estavam realizando os trabalhos de resgate, acrescentou. As informações são da Dow Jones.