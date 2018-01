Incêndio na Espanha deixa mais de 2 mil pessoas desalojadas

MOGUER - Mais de 550 soldados tentam combater o incêndio que atingiu lado do Parque Nacional de Doñana, patrimônio natural da UNESCO, no sudoeste da Espanha. Mais de 2 mil pessoas foram obrigadas a deixarem suas casas como medida de segurança.

O fogo começou na noite passada em um lugar conhecido como La Peñuela, uma província na fronteira com Portugal. A força do vento em diferentes direções ajudou a propagação das chamas por diversas regiões, chegando próximo ao parque.

Veículos terrestres e mais de 25 meios aéreos são usados na extinção do fogo. Um dos focos principais é a área em torno do Parque Nacional que até agora não foi afetada. Outra preocupação é com a cidade costeira de Matalascañas que ficou isolada após as vias de acesso terrestre terem sido afetadas pelo incêndio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Despejo. Cerca de mil pessoas tiveram que ser reassentadas em centros desportivos, hotéis e casas particulares para a operação de emergência criada em INFOCA.

Além da população, autoridades policiais locais também removeram os animais do centro de reprodução do lince-ibérico El Acebuche, que cuida da recuperação de espécies ameaçadas.

"Com todas as precauções do mundo, parece que temos cenário mais esperançoso", disse o chefe do meio ambiente da Andaluzia, José Fiscal. Ele também disse que a propagação do fogo continua, mas a um ritmo mais lento do que nas primeiras horas de hoje.

Autoridades regionais disseram ainda que é muito cedo para saber as causas do incêndio, mas que não descartam que o início das chamas tenha sido causado por humanos.

Fontes da Prevenção e Extinção de Incêndios Florestais de Andaluzia acompanham a situação.

Mais incêndios. As autoridades portuguesas declararam 'extinto' neste sábado, 24, o incêndio de Góis, o último foco a ser dominado da grande tragédia que arrasou na última semana o centro do país, informou o comandante de Defesa Civil, Carlos Tavares. O incêndio em Góis se iniciou no sábado passado e afetou também os municípios vizinhos de Pampilhosa da Serra e Arganil.